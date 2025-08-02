"Вест Хэм" подписал Каллума Уилсона

"Вест Хэм" подписал свободным агентом бывшего нападающего "Ньюкасла" Каллума Уилсона.

Последние пять сезонов Уилсон провел в "Ньюкасле", однако Каллум не смог договориться с "сороками" о продлении сотрудничества и покинул клуб свободным агентом.



в итоге бывший нападающий "Борнмута" и "Ковентри" нашел пристанище в "Вест Хэме", подписав однолетний контракт.



За плечами у 33-летнего Уилсона опыт 239 матчей Премьер-Лиги, в которых он совершил 111 результативных действий. За сборную Англии Каллум сыграл девять поединков, отличившись дважды.



"Я предвкушаю это испытание. Здесь в составе такие таланты. И, конечно, после своего прихода босс всех превращает в команду, и все стремятся в одном направлении, чтобы достичь цели — финишировать как можно выше в лиге. Именно этого заслуживают фанаты, заслуживает команда и заслуживает мастерство состава", — сообщил Уилсон.