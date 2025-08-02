"Сандерленд" не будет покупать Опенда

Новичок Премьер-Лиги "Сандерленд" не будет покупать нападающего немецкого "РБ Лейпциг" Лои Опенда.

Согласно слухам в немецкой прессе, потративший уже 112 фунтов на трансферы этим летом "Сандерленд" добавил Опенда в шорт-лист своих целей.



Как сообщает Sky Sports, "Сандерленд" действительно ищет нового нападающего, однако 25-летний бельгиец не вызывает интереса у "черных котов".



С высокой вероятностью Опенда останется в "РБ Лейпциг", который предпочитает выгодно продать Беньямина Шешко, оказавшегося в эпицентре битва "Ньюкасла" и "Манчестер Юнайтед".