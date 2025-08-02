Хейлунд отказаться переходить в "РБ Лейпциг"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Расмус Хейлунд сообщил своему клубу, что не хочет уходить в немецкий "РБ Лейпциг".

В данный момент "Юнайтед" ведет переговоры о покупке нападающего "РБ Лейпциг" Беньямина Шешко, причем "красные дьяволы" уже находятся в отстающих, потому что "Ньюкасл" первым выдвинул свое предложение по игроку сборной Словении.



Козырем "Юнайтед" в борьбе за Шешко виделся встречный интерес "РБ Лейпциг" к Хейлунду. Это открывало возможность для обмена нападающими с доплатой со стороны "дьяволов".



Однако, если верить talkSPORT, Хейлунд отказался от возможности отправиться в Лейпциг. Расмус хочет остаться в "Юнайтед" и сражаться за место в стартовом составе, даже если "дьяволы" подпишут Шешко или какого-либо другого форварда.