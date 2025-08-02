Хейлунд отказаться переходить в "РБ Лейпциг"
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Расмус Хейлунд сообщил своему клубу, что не хочет уходить в немецкий "РБ Лейпциг".
В данный момент "Юнайтед" ведет переговоры о покупке нападающего "РБ Лейпциг" Беньямина Шешко, причем "красные дьяволы" уже находятся в отстающих, потому что "Ньюкасл" первым выдвинул свое предложение по игроку сборной Словении.
Козырем "Юнайтед" в борьбе за Шешко виделся встречный интерес "РБ Лейпциг" к Хейлунду. Это открывало возможность для обмена нападающими с доплатой со стороны "дьяволов".
Однако, если верить talkSPORT, Хейлунд отказался от возможности отправиться в Лейпциг. Расмус хочет остаться в "Юнайтед" и сражаться за место в стартовом составе, даже если "дьяволы" подпишут Шешко или какого-либо другого форварда.
02.08.2025 21:00
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Хейлунд нехотеть переходить в лейпциг
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