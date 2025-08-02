Исак отклонил запрос "Юнайтед"

Александер Исак "Манчестер Юнайтед" сделал запрос насчет нападающего "Ньюкасла" Александера Исака.

В последнее время спекуляции насчет будущего Исака резко обострились, потому что Александер не поехал с "Ньюкаслом" в предсезонное турне и выразил желание покинуть клуб.

Почувствовав, что Исак может быть доступен для трансфера, находящийся в поисках забивного форварда "Юнайтед" сделал свой запрос насчет Александера.

Как сообщает Sky Sport Germany, это произошло на днях, но Исак немедленно отверг интерес "Юнайтед". 25-летний швед дал понять, что рассматривает только вариант с "Ливерпулем".

И хотя "Ньюкасл" отверг стартовое предложение "Ливерпуля" в 110 миллионов фунтов плюс бонус, Исак оптимистичен насчет достижения компромисса.




Метки Исак, Ливерпуль, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 02.08.2025 20:00

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Последние комментарии:




  1. xxa 02.08.2025 20:24 # xxa
    Мюмю дыркайтед смешон

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  2. tigerpool 02.08.2025 20:24 # tigerpool
    Хаха, позорники захотели Исака

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  3. felix-the-cat 02.08.2025 20:18 # felix-the-cat
    Ну это и понятно

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  4. superperez101 02.08.2025 20:08 # superperez101
    эти то куда лезут, реально отбитые там управленцы

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