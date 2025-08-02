Исак отклонил запрос "Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" сделал запрос насчет нападающего "Ньюкасла" Александера Исака.

В последнее время спекуляции насчет будущего Исака резко обострились, потому что Александер не поехал с "Ньюкаслом" в предсезонное турне и выразил желание покинуть клуб.



Почувствовав, что Исак может быть доступен для трансфера, находящийся в поисках забивного форварда "Юнайтед" сделал свой запрос насчет Александера.



Как сообщает Sky Sport Germany, это произошло на днях, но Исак немедленно отверг интерес "Юнайтед". 25-летний швед дал понять, что рассматривает только вариант с "Ливерпулем".



И хотя "Ньюкасл" отверг стартовое предложение "Ливерпуля" в 110 миллионов фунтов плюс бонус, Исак оптимистичен насчет достижения компромисса.