Исак отклонил запрос "Юнайтед"
"Манчестер Юнайтед" сделал запрос насчет нападающего "Ньюкасла" Александера Исака.
В последнее время спекуляции насчет будущего Исака резко обострились, потому что Александер не поехал с "Ньюкаслом" в предсезонное турне и выразил желание покинуть клуб.
Почувствовав, что Исак может быть доступен для трансфера, находящийся в поисках забивного форварда "Юнайтед" сделал свой запрос насчет Александера.
Как сообщает Sky Sport Germany, это произошло на днях, но Исак немедленно отверг интерес "Юнайтед". 25-летний швед дал понять, что рассматривает только вариант с "Ливерпулем".
И хотя "Ньюкасл" отверг стартовое предложение "Ливерпуля" в 110 миллионов фунтов плюс бонус, Исак оптимистичен насчет достижения компромисса.
02.08.2025 20:00
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Последние комментарии:
Мюмю дыркайтед смешон
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Хаха, позорники захотели Исака
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Ну это и понятно
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эти то куда лезут, реально отбитые там управленцы
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