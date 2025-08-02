Нападающий Александер Исак возвращается в Англию, чтобы приступить к тренировкам с "Ньюкаслом".

Последние дни Исак тренировался по индивидуальной программе на базе своего бывшего клуба "Реал Сосьедад". Александер предпочел отправиться в Испанию вместо поездки с "Ньюкаслом" в турне по Азии.



Однако сейчас, сообщает The Athletic, Исак летит назад в Англию, где вскоре сможет воссоединиться с возвращающейся из Азии командой Эдди Хау.



Исак уже дал понять боссам "Ньюкасла" о своем желании уйти этим летом, однако "сороки" отклонили предложение "Ливерпуля" в 110 миллионов фунтов плюс бонусы и не желают обсуждать продажу 25-летнего шведа.