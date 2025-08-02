Шешко не попал в заявку "РБ Лейпциг" на предсезонный матч

Нападающий Беньямин Шешко был исключен из заявки "РБ Лейпциг" на предсезонный матч в свете скорого ухода из итальянского клуба.

В данный момент "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл" ведут ожесточенную битву за Шешко, причем "сороки" уже выдвинули свое предложение в 70 миллионов фунтов о покупке Беньямина.



Как сообщает Sky Sport Germany, Шешко не попал в заявку "РБ Лейпциг" на матч против "Аталанты" в субботу, и это напрямую связано с приближающимся трансфером.



Более того, Шешко уже попрощался со своими партнерами по "РБ Лейпциг", но интрига насчет того, куда отправится 22-летний словенец, сохраняется.