"Ньюкасл" арендовал Рамсдейла

"Ньюкасл" подтвердил переход голкипера "Саутгемптона" Аарона Рамсдейла на правах аренды.

"Саутгемптон" только год назад приобрел Рамсдейла у "Арсенала" за 27 миллионов фунтов. С тех пор Аарон сыграл 30 матчей в Премьер-Лиге, где "святые" заняли последнее место.



Вылетев в Чемпионшип, "Саутгемптон" лишился возможности платить Рамсдейлу 100,000 фунтов в неделю, да и самому Аарону было важно вернуться в Премьер-Лигу, чтобы быть на глазах у главного тренера сборной Англии Томаса Тухеля.



Поэтому 27-летний голкипер перешел в "Ньюкасл", где воссоединился со своим бывшим наставником по "Борнмуту" Эдди Хау.



По информации Sky Sports, арендное соглашение по Рамсдейлу предусматривает опцию выкупа.



"Замечательно оказаться здесь. Я всегда любил приезжать сюда и видел, насколько страстными и громкими могут быть фанаты здесь. Я всегда любил играть на "Сент-Джеймс Парк". Мои результаты здесь оставляли желать лучшего, но когда фанаты поддерживают вас, это особенное место", — сообщил Рамсдейл.