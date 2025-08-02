"Аль-Наср" начал переговоры с Фернандешем

Саудовский "Аль-Наср" начал переговоры с капитаном "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандешем.

В начале июня, находясь в расположении сборной Португалии, Фернандеш лично подтвердил, что отказал "Аль-Хилялю".



Однако неудача "Аль-Хиляля" не останавливает "Аль-Наср", чей новый главный тренер Жорже Жезуш устроил дебют Фернандеша за "Спортинг" восемь лет назад.



Как сообщает A Bola, деньги совершенно не являются проблемой для "Аль-Насра", а значит вскоре 30-летнему полузащитнику нужно будет принять еще одно непростое решение.



В первую очередь "Аль-Наср обратился к самому Фернандешу. Если Бруну будет открыт к переходу, саудиты сделают предложение "Юнайтед".