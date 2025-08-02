"Ньюкасл" предложил 70 млн. фунтов за Шешко

"Ньюкасл" выдвинул свое предложение в 80 миллионов евро (69.9 млн. фунтов) о покупке нападающего немецкого "РБ Лейпциг" Беньямина Шешко.

Указанное предложение, если верить The Athletic, было сделано в последние 24 часа и состоит из гарантированной суммы в 75 млн. евро (65.5 млн. фунтов) и 5 млн. евро (4.4 млн. фунтов) в виде бонусов.



"Ньюкасл" искал нападающего и раньше, но резко обострившаяся ситуация с Александером Исаком заставила "сорок" активизировать свои попытки заполучить Шешко.



Ранее Шешко также интересовались "Арсенал" и "Челси", но первые предпочли 22-летнему словенцу Виктора Дьекереша, а вторые — Лиама Делапа и Жоао Педро.



В данный момент главным конкурентом "Ньюкасла" в борьбе за Шешко является "Манчестер Юнайтед", чья делегация, по слухам, побывала в Лейпциге на прошлой неделе.



Шешко выступает за "РБ Лейпциг" с 2023 года, в течение этого времени забив 39 голов и отдав восемь результативных передач в 87 матчах.