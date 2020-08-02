"Вулверхэмптон" приобрел Волфе

"Вулверхэмптон" объявил о приобретении левого защитника голландского АЗ Давида Меллера Волфе за 10 миллионов фунтов.

23-летний Волфе заключил с "Вулверхэмптоном" контракт до 2030 года и стал третьим новичков "волков" этим летом после Джона Ариаса и Фера Лопеса.



Волфе будет призван заменить на "Молинью" Райана Аит-Нури, который ранее этим летом был продан в "Манчестер Сити".



С момента своего профессионального дебюта в 2017 году Волфе сыграл 190 матчей, два последних сезона проведя в АЗ.



Адаптироваться в "Вулверхэмптоне" Волфе поможет его партнер по сборной Норвегии в лице нападающего Йоргена Ларсена.