"Вулверхэмптон" приобрел Волфе

Давид Меллер Волфе "Вулверхэмптон" объявил о приобретении левого защитника голландского АЗ Давида Меллера Волфе за 10 миллионов фунтов.

23-летний Волфе заключил с "Вулверхэмптоном" контракт до 2030 года и стал третьим новичков "волков" этим летом после Джона Ариаса и Фера Лопеса.

Волфе будет призван заменить на "Молинью" Райана Аит-Нури, который ранее этим летом был продан в "Манчестер Сити".

С момента своего профессионального дебюта в 2017 году Волфе сыграл 190 матчей, два последних сезона проведя в АЗ.

Адаптироваться в "Вулверхэмптоне" Волфе поможет его партнер по сборной Норвегии в лице нападающего Йоргена Ларсена.




Метки АЗ, Волфе, Вулверхэмптон, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 02.08.2025 14:00

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