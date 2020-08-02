"Вулверхэмптон" приобрел Волфе
"Вулверхэмптон" объявил о приобретении левого защитника голландского АЗ Давида Меллера Волфе за 10 миллионов фунтов.
23-летний Волфе заключил с "Вулверхэмптоном" контракт до 2030 года и стал третьим новичков "волков" этим летом после Джона Ариаса и Фера Лопеса.
Волфе будет призван заменить на "Молинью" Райана Аит-Нури, который ранее этим летом был продан в "Манчестер Сити".
С момента своего профессионального дебюта в 2017 году Волфе сыграл 190 матчей, два последних сезона проведя в АЗ.
Адаптироваться в "Вулверхэмптоне" Волфе поможет его партнер по сборной Норвегии в лице нападающего Йоргена Ларсена.
02.08.2025 14:00
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