Хау: "Ситуация Исака далека от идеальной"

Александер Исак Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау прокомментировал ситуацию со своим нападающим Александером Исаком.

Накануне стало известно, что "Ньюкасл" отклонил предложение "Ливерпуля" в 110 миллионов фунтов плюс бонусы о покупке Исака, который улетел в Испанию и тренируется на базе своего бывшего клуба "Реал Сосьедад".

Сам Хау вместе со своими игроками проводит предсезонное турне по Азии, и Эдди лишь надеется, что боссы "Ньюкасла" уладят эту сложную ситуацию.

"Думаю, моя ситуация такова, что я очень отстранен от всего, что происходит дома. Мне стало известно о поступившем вчера предложении. Это предложение было отклонено, прежде чем я услышал об этом. Люди в Англии занимаются этой ситуацией".

"Я действительно не знаю, что случится дальше, но наша точка зрения такова, что мы по-прежнему поддерживаем Алекса во всех отношениях, и я мечтаю снова его увидеть в футболке "Ньюкасла".

"Эта ситуация далека от идеальной. Она довольно сложная. Думаю, это все, что я должен сказать", — цитирует Хау BBC.




Метки Исак, Ньюкасл, Хау

Автор mihajlo   

Дата 02.08.2025 13:00

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