Хау: "Ситуация Исака далека от идеальной"

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау прокомментировал ситуацию со своим нападающим Александером Исаком.

Накануне стало известно, что "Ньюкасл" отклонил предложение "Ливерпуля" в 110 миллионов фунтов плюс бонусы о покупке Исака, который улетел в Испанию и тренируется на базе своего бывшего клуба "Реал Сосьедад".



Сам Хау вместе со своими игроками проводит предсезонное турне по Азии, и Эдди лишь надеется, что боссы "Ньюкасла" уладят эту сложную ситуацию.



"Думаю, моя ситуация такова, что я очень отстранен от всего, что происходит дома. Мне стало известно о поступившем вчера предложении. Это предложение было отклонено, прежде чем я услышал об этом. Люди в Англии занимаются этой ситуацией".



"Я действительно не знаю, что случится дальше, но наша точка зрения такова, что мы по-прежнему поддерживаем Алекса во всех отношениях, и я мечтаю снова его увидеть в футболке "Ньюкасла".



"Эта ситуация далека от идеальной. Она довольно сложная. Думаю, это все, что я должен сказать", — цитирует Хау BBC.