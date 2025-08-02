Шешко сделал выбор между МЮ и "Ньюкаслом

Нападающий немецкого "РБ Лейпциг" Беньямин Шешко сделал свой выбор между "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкаслом".

22-летний Шешко стал приоритетной целью среди нападающих для обоих клубов после того, как "Юнайтед" потерял интерес к Олли Уоткинсу из "Астон Виллы", а "Ньюкасл" упустил Уго Экитике.



На протяжении последних дней оба клуба вели интенсивные переговоры с "РБ Лейпциг" и самим Шешко, и словенская газета Delo, ссылаясь на близкий к Беньямину источник, утверждает, что игрок выбрал для продолжения карьеры "Ньюкасл".



Эта информация, преподносимая в качестве эксклюзива, пока не нашла подтверждения в английской прессе, вдобавок "Ньюкаслу" все еще предстоит согласовать с "РБ Лейпциг" компенсацию за Шешко.