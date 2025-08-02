Виллиан получил два предложения из Премьер-Лиги

Виллиан Бывший вингер "Челси", "Арсенала" и "Фулхэма" Виллиан рассматривает варианты с двумя клубами Премьер-Лиги.

Виллиан стал свободным агентом еще месяц назад, когда истек его контракт с "Фулхэмом", за который он сыграл 10 матчей Премьер-Лиги во второй половине прошлого сезона.

И хотя уже на следующей неделе Виллиану исполнится 37, к бразильскому вингеру существует интерес со стороны двух клубов Премьер-Лиги, чьи названия не раскрываются.

Также, как утверждает Daily Mail, заполучить Виллиана хотят клубы из Бразилии, куда ветеран уже возвращался на сезон 2021/22, не сумев прижиться в "Коринтиансе".




Метки Виллиан

Автор mihajlo   

Дата 02.08.2025 11:00

Количество просмотров Просмотров: 404




Поиск: