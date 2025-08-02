Премьер-Лига не будет сокращать количество команд с 20 до 18

Ричард Мастерс Исполнительный директор Премьер-Лиги Ричард Мастерс заявил, что количество команд в высшем английском дивизионе не будет сокращено с 20 до 18.

Клубный Чемпионат Мира, на котором этим летом Премьер-Лига была представлена "Манчестер Сити" и "Челси", увеличил и без того огромную нагрузку на футболистов, выступающих за ведущие команды.

Одним из вариантов для облегчения календаря предлагалось сокращение количества команд в Премьер-Лиге, как это сделала французская Лига 1 в сезоне 2023/24, однако Мастерс предпочитает искать решение через переговоры.

"Я не думаю, что нас следует принуждать к этому решению (сокращению количества команд с 20 до 18)".

"Я всецело поддерживаю расширение игры и захватывающих соревнований, в которых могут участвовать наши клубы, но не в ущерб футболу на внутренней арене".

"С 1994 года в Премьер-Лиге 380 матчей, 20 клубов. Мы совершенно не меняли облик нашего соревнования".

"Сейчас мы начинаем приспосабливать свой внутренний календарь в свете европейского и глобального расширения футбола".

"Мы просим игроков играть больше матчей. Между ФИФА и всеми заинтересованными лицами должен быть реальный диалог о том, как нам двигаться вперед. Вот чего, к сожалению, не хватает", — сообщил Мастерс BBC.




Метки Мастерс, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 02.08.2025 10:00

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  1. zaeba1l 02.08.2025 10:32 # zaeba1l
    Да вообще надо до 10 сократить и будет АПЛ круче ла-лиги

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