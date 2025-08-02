Алли задумывается о завершении карьеры

Бывший полузащитник сборной Англии Деле Алли задумывается о завершении игровой карьеры.

В последние годы Алли испытывал серьезные проблемы с физической формой, успев побывать в "Эвертоне" и "Бешикташе" после своего ухода из "Тоттенхэма" в 2022.



В январе Алли получил от главного тренера "Комо" Сеска Фабрегаса 18-месячный контракт и возможность перезагрузить свою карьеру, однако этим шансом Деле не воспользовался.



29-летний англичанин был удален уже в своем дебюте за "Комо", больше так и не появившись на футбольном поле в прошлом сезоне из-за очередной травмы.



Сейчас Алли снова здоров, но не поехал с "Комо" в Марбелью на тренировочный сбор. Вместо этого Деле вынужден тренироваться с другими игроками, впавшими в немилость к Фабрегасу.



Как сообщает La Gazzetta dello Sport, сложившаяся ситуация навела Алли на мысли о завершении карьеры. Деле всерьез подумывает повесить бутсы на гвоздь этим летом, несмотря на действительный еще год контракт.



Добавим, в свое время Алли забил 67 голов в 269 матчах за "Тоттенхэм" и сыграл 37 поединков за сборную Англии.