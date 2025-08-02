Нуньес продолжает переговоры с "Аль-Хилялем"

Нападающий "Ливерпуля" Дарвин Нуньес продолжает переговоры с саудовским "Аль-Хилялем".

Ранее этим летом заполучить Нуньеса пытался "Наполи", однако со временем интерес чемпионов Серии А к Дарвину угас.



Однако у Нуньеса все еще остается вариант с "Аль-Хилялем", и журналист Фабрицио Романо утверждает, что в ближайшие дни стороны продолжат обсуждать условия сделки.



Нуньес занимает высокое место в списке целей "Аль-Хиляля", а "Ливерпуль" открыт к продаже 26-летнего уругвайца, который так и не смог завоевать доверие главного тренера "красных" Арне Слота в прошлом сезоне.