Бройя близок к переходу в "Бернли"
Нападающий "Челси" Армандо Бройя близок к переходу в "Бернли" по постоянному трансферу.
Бройя находится в системе "Челси" с 2009 года за это время побывать в "Витессе", "Саутгемптоне", "Фулхэме" и "Эвертоне" на правах аренды.
Журналист Фабрицио Романо ожидает, что пути Бройи и "Челси" разойдутся навсегда этим летом, потому что "синие" уже приняли предложение вернувшегося в Премьер-Лигу "Бернли" о покупке Бройи.
В ближайшие 24 часа 23-летний игрок сборной Албании пройдет медобследование в "Бернли", после чего подпишет долгосрочный контракт.
"Челси" также продал Жоау Фелиша в "Аль-Наср" и отправляет Марка Гиу в аренду в "Сандерленд", но на этом "синие" не останавливаются — новое пристанище нужно и Кристоферу Нкунку с Рахимом Стерлингом.
02.08.2025 07:00
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Неужели куда-то пристроили это бревно?))))
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