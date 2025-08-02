Нападающий "Челси" Армандо Бройя близок к переходу в "Бернли" по постоянному трансферу.

Бройя находится в системе "Челси" с 2009 года за это время побывать в "Витессе", "Саутгемптоне", "Фулхэме" и "Эвертоне" на правах аренды.



Журналист Фабрицио Романо ожидает, что пути Бройи и "Челси" разойдутся навсегда этим летом, потому что "синие" уже приняли предложение вернувшегося в Премьер-Лигу "Бернли" о покупке Бройи.



В ближайшие 24 часа 23-летний игрок сборной Албании пройдет медобследование в "Бернли", после чего подпишет долгосрочный контракт.



"Челси" также продал Жоау Фелиша в "Аль-Наср" и отправляет Марка Гиу в аренду в "Сандерленд", но на этом "синие" не останавливаются — новое пристанище нужно и Кристоферу Нкунку с Рахимом Стерлингом.