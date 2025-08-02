Сон уходит из "Тоттенхэма"

Нападающий Сон Хен Мин попросил "Тоттенхэм" отпустить его из клуба этим летом.

Слухи насчет будущего Сона не утихают с тех пор, как по ходу прошлого сезона "Тоттенхэм" решил воспользоваться своей опцией по продлению действующего контракта 33-летнего южнокорейца вместо того, чтобы предлагать ему новую сделку.



Сон провел в "Тоттенхэме" 10 лет, забив 173 гола и отдав 101 результативную передачу в 454 матчах. А в мае экс-игрок "Байера" завоевал свой первый трофей со "шпорами", отпраздновав победу над "Манчестер Юнайтед" в финале Лиги Европы.



Поразмышляв насчет своего будущего во время летних каникул, Сон пришел к выводу, что его миссия в Северном Лондоне выполнена. Игрок уже сообщил об этом руководству "Тоттенхэма" и новому главному тренеру "шпор" Томасу Франку.



"Я попросил, чтобы меня отпустили из "Тоттенхэма". Мое решение принято, я сделал все возможное здесь, и теперь мне нужен новый вызов".



"Это самое сложное решение в моей жизни. Я прибыл в Северный Лондон ребенком. Я ухожу молодым человеком", — цитирует Сона Football.London.



Основным претендентом на Сона остается "Лос-Анджелес" из МЛС, но интерес к нападающему существует и из Саудовской Аравии.