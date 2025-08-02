"Ливерпуль" близок к продаже Мортона в "Лион"

"Ливерпуль" близок к продаже своего полузащитника Тайлера Мортона во французский "Лион" за 15 миллионов фунтов, включая бонусы.

22-летний Мортон является продуктом академии "Ливерпуля", но за первую команду "красных" сыграл только 14 матчей, включая пять в прошлом сезоне.



Зато ранее этим летом Мортон блеснул на победном для молодежной сборной Англии Чемпионате Европы U-21.



Прежде побывав в "Халле" и "Блэкберне" на правах аренды, теперь Мортон может разорвать отношения с "Ливерпулем" насовсем.



Как сообщает The Athletic, Мортон ожидает зеленого света, чтобы оправиться во Францию на медобследование.