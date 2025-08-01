Милнер взял 20-й номер в память о Жоте
Полузащитник Джеймс Милнер решил, что в новом сезоне будет играть под 20-м номером — в память о своем бывшем партнере по "Ливерпуля" Диогу Жоте.
Напомним, в июне Милнер заключил с "Брайтоном" новый однолетний контракт, благодаря чему Джеймс сможет играть в Премьер-Лиге на своем пятом десятке.
В преддверии нового сезона полузащитник "Брайтона" Карлос Балеба сменил игровой номер, взяв 17-й вместо 20-го, который незамедлительно забрал себе Милнер.
Этим Милнер решил отдать должное Жоте, с которым он играл за "Ливерпуль", и который вместе со своим братом Андре погиб в результате автомобильной аварии в Испании в прошлом месяце.
"Как только я услышал, что Карлос собирается сменить свой номер, и 20-й стал доступен, я захотел получить его, этим выразив свое уважение и почтив память Диогу Жоты".
"Он был удивительным игроком, с которым мне посчастливилось играть, а также отличным другом. Для меня будет огромной честью носить его номер в Премьер-Лиге в этом году", — цитирует Милнера The Independent.
01.08.2025 23:00
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KPACUBO
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Милнер - человечище!
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