Мэтт Тернер сменил "Форест" на "Лион"
"Ноттингем Форест" объявил о продаже своего голкипера Мэтта Тернера во французский "Лион".
Тернер сыграл 21 матч за "Форест" во всех соревнованиях после своего перехода из "Арсенала" за 10 миллионов фунтов в августе 2023.
Тернер не смог утвердиться первым номером "Форест", став проигрывать конкуренцию Матцу Сельсу, а на прошлый сезон был отправлен в аренду в "Кристал Пэлас".
31-летний голкипер, на счету которого 52 матча за сборную США, не сыграл ни минуты за "Пэлас" в Премьер-Лиге, но сделал свой вклад в завоевание "орлами" Кубка Англии.
Теперь Тернер будет представлять "Лион", который с успехом опротестовал свое понижение в классе, сохранив прописку в Лиге 1.
01.08.2025 22:00
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