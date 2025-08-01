Мэтт Тернер сменил "Форест" на "Лион"

Мэтт Тернер "Ноттингем Форест" объявил о продаже своего голкипера Мэтта Тернера во французский "Лион".

Тернер сыграл 21 матч за "Форест" во всех соревнованиях после своего перехода из "Арсенала" за 10 миллионов фунтов в августе 2023.

Тернер не смог утвердиться первым номером "Форест", став проигрывать конкуренцию Матцу Сельсу, а на прошлый сезон был отправлен в аренду в "Кристал Пэлас".

31-летний голкипер, на счету которого 52 матча за сборную США, не сыграл ни минуты за "Пэлас" в Премьер-Лиге, но сделал свой вклад в завоевание "орлами" Кубка Англии.

Теперь Тернер будет представлять "Лион", который с успехом опротестовал свое понижение в классе, сохранив прописку в Лиге 1.




Метки Лион, Ноттингем Форест, Тернер, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 01.08.2025 22:00

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