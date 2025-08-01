Мэтт Тернер сменил "Форест" на "Лион"

"Ноттингем Форест" объявил о продаже своего голкипера Мэтта Тернера во французский "Лион".

Тернер сыграл 21 матч за "Форест" во всех соревнованиях после своего перехода из "Арсенала" за 10 миллионов фунтов в августе 2023.



Тернер не смог утвердиться первым номером "Форест", став проигрывать конкуренцию Матцу Сельсу, а на прошлый сезон был отправлен в аренду в "Кристал Пэлас".



31-летний голкипер, на счету которого 52 матча за сборную США, не сыграл ни минуты за "Пэлас" в Премьер-Лиге, но сделал свой вклад в завоевание "орлами" Кубка Англии.



Теперь Тернер будет представлять "Лион", который с успехом опротестовал свое понижение в классе, сохранив прописку в Лиге 1.