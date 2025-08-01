"Юнайтед" лидирует в борьбе за Шешко

"Манчестер Юнайтед" стал фаворитом в борьбе за нападающего немецкого "РБ Лейпциг" Беньямина Шешко.

Основным конкурентом "Юнайтед" в борьбе за Шешко остается "Ньюкасл", над которым нависла реальная угроза лишиться Александера Исака.



Однако журналист Бен Джейкобс утверждает, что за последнюю неделю "Юнайтед" значительно продвинулся в переговорах по Шешко и в данный момент опережает "Ньюкасл".



"Юнайтед" удалось произвести впечатление на Шешко, и даже непопадание "красных дьяволов" в еврокубки — не проблема для 22-летнего словенца. Участие "Ньюкасла" в Лиге Чемпионов не является важным фактором.



Однако проблемой остается цена. "РБ Лейпциг" озвучил заинтересованным в Шешко клубам цену в 75 миллионов евро (65 млн. фунтов) плюс бонусы.