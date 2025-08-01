"Ливерпуль" решил не улучшать предложение по Исаку

"Ливерпуль" решил не выдвигать второе предложение о покупке нападающего "Ньюкасла" Александера Исака — по крайней мере, пока.

Ранее днем стало известно, что "Ньюкасл" отклонил стартовое предложение по Исаку в 110 миллионов фунтов плюс бонусы.



Издание Sky Sports сразу же сообщило, что "Ньюкасл" оценивает Исака в 150 млн. фунтов и ожидает второй попытки от "Ливерпуля".



Однако скорость и решимость, с которыми последовал отказ "Ньюкасла", заставили "Ливерпуль" поставить свой интерес к Исаку на паузу. "Красные" не хотят быть втянутыми в цикл отклоненных предложений, утверждает talkSPORT.



Поэтому "Ливерпуль" не будет делать делать свое второе предложение — по крайней мере, до тех пор, пока "Ньюкасл" не смягчит свою позицию и сам не изъявит желание сесть за стол переговоров.