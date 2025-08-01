"Ливерпуль" решил не улучшать предложение по Исаку
"Ливерпуль" решил не выдвигать второе предложение о покупке нападающего "Ньюкасла" Александера Исака — по крайней мере, пока.
Ранее днем стало известно, что "Ньюкасл" отклонил стартовое предложение по Исаку в 110 миллионов фунтов плюс бонусы.
Издание Sky Sports сразу же сообщило, что "Ньюкасл" оценивает Исака в 150 млн. фунтов и ожидает второй попытки от "Ливерпуля".
Однако скорость и решимость, с которыми последовал отказ "Ньюкасла", заставили "Ливерпуль" поставить свой интерес к Исаку на паузу. "Красные" не хотят быть втянутыми в цикл отклоненных предложений, утверждает talkSPORT.
Поэтому "Ливерпуль" не будет делать делать свое второе предложение — по крайней мере, до тех пор, пока "Ньюкасл" не смягчит свою позицию и сам не изъявит желание сесть за стол переговоров.
01.08.2025 20:00
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