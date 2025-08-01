"Ливерпуль" решил не улучшать предложение по Исаку

Александер Исак "Ливерпуль" решил не выдвигать второе предложение о покупке нападающего "Ньюкасла" Александера Исака — по крайней мере, пока.

Ранее днем стало известно, что "Ньюкасл" отклонил стартовое предложение по Исаку в 110 миллионов фунтов плюс бонусы.

Издание Sky Sports сразу же сообщило, что "Ньюкасл" оценивает Исака в 150 млн. фунтов и ожидает второй попытки от "Ливерпуля".

Однако скорость и решимость, с которыми последовал отказ "Ньюкасла", заставили "Ливерпуль" поставить свой интерес к Исаку на паузу. "Красные" не хотят быть втянутыми в цикл отклоненных предложений, утверждает talkSPORT.

Поэтому "Ливерпуль" не будет делать делать свое второе предложение — по крайней мере, до тех пор, пока "Ньюкасл" не смягчит свою позицию и сам не изъявит желание сесть за стол переговоров.




Метки Исак, Ливерпуль, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 01.08.2025 20:00

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Последние комментарии:




  1. zaeba1l 01.08.2025 20:53 # zaeba1l
    Представьте себя на месте Алекса Исака...
    Чтобы вы чувствовали и о чем бы думали?

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  2. xxa 01.08.2025 20:41 # xxa
    Швайны кончились

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  3. chelsea762 01.08.2025 20:10 # chelsea762
    Чернявый останется в Ньюкасле.

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