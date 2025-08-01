"Вест Хэм" сделал предложение по Джону Виктору

"Вест Хэм" сделал предложение в 7 миллионов фунтов о покупке голкипера бразильского "Ботафого" Джона Виктора.

В конце прошлого сезона "Вест Хэм" попрощался с Лукашем Фабиански, поэтому "молотобойцам" нужен новый голкипер для конкуренции с первым номером Альфонсом Ареоля.



Прежде Виктора сватали в "Манчестер Юнайтед" и "Эвертон", но, как утверждает журналист Фабрицио Романо, "Вест Хэм" первым оформил свой интерес к 29-летнему Виктору, который выступает за "Ботафого" с января 2024.



Ранее этим летом Виктор выступил вместе с "Ботафого" на клубном Чемпионате Мира в Соединенных Штатах, оставив сильное впечатление своей игрой.