"Ньюкасл" ожидает, что "Ливерпуль" улучшит предложение по Исаку

"Ливерпуль" собирается улучшить свое предложение о покупке нападающего "Ньюкасла" Александера Исака.

Ранее в пятницу стало известно, что "Ньюкасл" отклонил стартовое предложение "Ливерпуля" по Исаку в размере немногим менее 120 миллионов фунтов, включая гарантированную сумму в 110 млн. фунтов.



"Ньюкасл" не желает продавать Исака, однако сам Александер решительно настроен перейти в "Ливерпуль", и сумма в 150 млн. фунтов должна убедить "сорок" отпустить своего бомбардира.



Как сообщает Sky Sports, "Ливерпуль" не собирается опускать руки после первой неудачной попытки, и в "Ньюкасле" ожидают, что вскоре чемпионы Премьер-Лиги выдвинут свое второе предложение по 25-летнему игроку сборной Швеции.



В данный момент Исак находится в Испании и тренируется на базе своего бывшего клуба "Реал Сосьедад". "Ньюкасл" об этом осведомлен, но разрешения Александеру не давал.