"Челси" вернул Сарра в "Страсбур"

Защитник Мамаду Сарр стал очередным игроком, которого "Челси" отправил в аренду в французский "Страсбур".

"Челси" только в начале июня приобрел Сарра у "Страсбура", заплатив своему родственному клубу 12 миллионов фунтов.



19-летний француз поехал с командой Энцо Марески на клубный Чемпионат Мира, отметившись там появлением на замену против "Эсперанса" на групповом этапе.



Но прямо сейчас "Челси" находится на пороге приобретения Йоррела Хато из "Аякса", поэтому "синие" приняли решение, что Сарр продолжит набираться опыта в "Страсбуре".



Добавим, за последние дни "Страсбур" также арендовал у "Челси" голкипера Майка Пендерса и полузащитника Кендри Паеса.