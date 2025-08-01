Стартовое предложение "Ливерпуля" по Исаку отклонено

"Ньюкасл" отклонил стартовое предложение "Ливерпуля" о покупке нападающего Александера Исака.

По информации Sky Sports, "Ливерпуль" предложил за Исака 110 миллионов фунтов плюс бонусы, но общая сумма не дотягивает до 120 млн. фунтов.



"Ньюкасл" ответил отказом, потому что не хочет продавать Исака и оценивает своего бомбардира в 150 млн. фунтов.



Ранее издание BBC сообщало, что "Ливерпуль" может выложить до 130 млн. фунтов за Исака. Готовы ли чемпионы Премьер-Лиги раскошелиться на 150 млн. фунтов ради 25-летнего шведа, неясно.



Прямо сейчас Исак находится в Испании и тренируется на базе своего бывшего клуба "Реал Сосьедад", ясно давая понять "Ньюкаслу" о своем желании уйти этим летом.



Добавим, если сделка состоится, то Исак может уже 25 августа сыграть против "Ньюкасла". На эту дату назначен выезд "Ливерпуля" к "сорокам" в рамках Премьер-Лиги.