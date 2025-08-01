Новая форма "Ливерпуля" на сезон 2025/26 (ФОТО)

Новая форма Ливерпуля на сезон 2025/26 "Ливерпуль" представил свою новую домашнюю и выездную форму на сезон 2025/26.

Со следующего сезона, после 13 лет перерыва, "Ливерпуль" возвращается к сотрудничеству с компанией Adidas, контракт с которой рассчитан на 10 лет.

Это будет третий период сотрудничества "Ливерпуля" и Adidas после 1985-1996 и 2006-2012 годов.

Новая домашняя форма выполнена в традиционном для "Ливерпуля" красном цвете и, как говорится в официальном заявлении, "представляет собой ДНК клуба в ее чистейшем виде". Остальные детали футболки изготовлены в белом цвете.

В то же время для выездной формы за основу был взят белый кремовый цвет с черными и красными деталями. А птица на привычном для эмблемы клуба месте обрамлена щитом, дизайн которого вдохновлен формой Главной трибуны "Энфилда" с 1906 года.

Новая форма Ливерпуля на сезон 2025/26

Новая форма Ливерпуля на сезон 2025/26

Новая форма Ливерпуля на сезон 2025/26

Новая форма Ливерпуля на сезон 2025/26

Новая форма Ливерпуля на сезон 2025/26

Новая форма Ливерпуля на сезон 2025/26

Новая форма Ливерпуля на сезон 2025/26

Новая форма Ливерпуля на сезон 2025/26

Новая форма Ливерпуля на сезон 2025/26

Новая форма Ливерпуля на сезон 2025/26

Новая форма Ливерпуля на сезон 2025/26

Новая форма Ливерпуля на сезон 2025/26

Новая форма Ливерпуля на сезон 2025/26

Новая форма Ливерпуля на сезон 2025/26

Новая форма Ливерпуля на сезон 2025/26




Метки Adidas, Ливерпуль, форма, фото

Автор mihajlo   

Дата 01.08.2025 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1118

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mata-hazard 01.08.2025 16:17 # mata-hazard
    В Польше освободили из сексуального рабства беларуса.

    В четверг правоохранительные органы Польши провели операцию по освобождению мужчины из сексуального рабства. Как сообщает Onet.pl в 2022 году, в теплице по выращиванию голубики два гражданина Польши и один литовец привезли мигранта из Беларуси якобы для работы в теплице. По приезду у него отобрали паспорт, мобильный телефон и закрыли в подвале. Всё это время до 2025 года, беларуса использовали сексуально и всячески издевались. Узнать про заложника получилось случайно - курьер по доставке еды увидел в окне подвального помещения голого человека привязанного к столу и сообщил полиции координаты теплицы.
    В ходе спасательной операции удалось задержать всех причастных и освободить мигранта. Сейчас он находится в больнице и проходит лечение. Задержанным преступникам грозит срок до 18 лет.


    Наркот, как попа? Зашили очече? :)

    (ответить)

  2. tigerpool 01.08.2025 16:12 # tigerpool
    Хорошая форма, но баланс все равно был пизже

    (ответить)

  3. imf-tau 01.08.2025 16:01 # imf-tau
    Красная форма херово выглядит имхо, выезд - норм, Алиссон всегда на стиле.

    (ответить)

  4. bembo 01.08.2025 15:56 # bembo
    вопрос на засыпку
    гарнача щас оч дешевая, 30-40 лямов его отпустят.

    Окей челси там плюс минус только гитенс

    но у мя вопрос че арсенал даже не пытается...он же лучше мартинели, разве нет?

    (ответить)

  5. narcot 01.08.2025 15:50 # narcot
    почему так?


    Польша рассматривает возможность временно выйти из шенгенского соглашения в части безвизового режима для граждан ряда государств. Об этом заявил премьер Дональд Туск в эфире TVN24. Он уточнил, что речь идет о «точечном механизме» на фоне расследования поджогов, совершенных гражданином Колумбии по заданию, как утверждают польские власти, российской разведки.

    По данным МВД, под ограничения могут попасть граждане Грузии, Армении, Венесуэлы и Колумбии.

    Премьер отдельно сказал о «криминальной проблеме», связанной с гражданами Грузии: «Это ни в коем случае не национальная черта, но мы имеем дело с организованными преступными группами оттуда». Он добавил, что польские власти «уже проводили депортации» и «не станут колебаться» и впредь.

    (ответить)

  6. hachidlo 01.08.2025 15:48 # hachidlo
    Амар и лысый очкарик реально в одно время заходят. В стороне только жертва ооо КАСПИЙТЕПЛОСЕРВИСА.

    (ответить)

  7. bembo 01.08.2025 15:46 # bembo
    пропала фелиса, пропал и его обоссаный фейк в одночасье.
    совпадение?

    (ответить)

  8. bembo 01.08.2025 15:45 # bembo
    Почему когда пишешь правду про футбольный клуб Ливерпуль на ФАПЛЕ, тут начинает сразу вонять горелой шерстью?

    (ответить)

  9. bangladesh 01.08.2025 15:36 # bangladesh
    Как всегда сок ЖЫР, в таком можно и на свадьбу придти, и на забивчик, и в ресторан, и все будешь выглядить на стиле, на дрипе. честно не ожидал от адика такого стиля

    (ответить)

  10. roberto-89 01.08.2025 15:31 # roberto-89
    Самая крутая и самая красивая форма в апл братишки

    (ответить)

  11. narcot 01.08.2025 15:26 # narcot
    почему жота не презентует?

    (ответить)

  12. keremet 01.08.2025 15:24 # keremet
    эх ещебы Carlsberg!

    (ответить)

  13. kellborn 01.08.2025 15:23 # kellborn
    Ноттингем Форест

    (ответить)

  14. ooaaaa 01.08.2025 15:17 # ooaaaa
    отдайте им Дарвина в Касл )

    (ответить)

  15. sausage 01.08.2025 15:17 # sausage
    Стандартный адидас, как у всех. Выездная поинтереснее. Могли бы для первого контрактного года и что-то особенное сделать. Тем не менее рад, что ушли от найка, а то там говнище пошло конкретное последнее время.

    (ответить)

  16. bes-ter 01.08.2025 15:16 # bes-ter
    Как всегда убого...

    (ответить)

  17. chop 01.08.2025 15:13 # chop
    Что за имбецилы на фотках?

    (ответить)

  18. shearer1 01.08.2025 15:11 # shearer1
    Ньюкасл отверг жалкое предложение от ЛФК - 100млн фунтов.
    Или 150, или же идите... сказано в ответ.

    (ответить)

  19. bembo 01.08.2025 15:11 # bembo
    вот элита 21 века среди всех клубов европы

    1 Реал ( слишком много лчшек)
    2 Челси (сорян ну грандслем тупо не бьется, это козырная карта, выиграть все это не хухры мухры)
    3 МЮ ( МЮ фергосюна ебейшие достижения)
    4 Барса (тут думаю все ясно, тем более это эра лучшего игрока всех времен и народов, который тащил барсу к великим свершениям)
    5 Бавария (были и спады, даже в чемпионатах, позорные всосы, но на дистанции показали себя в ЛЧ круто)
    6. Ман Сити ( хоть и выиграли много АПЛок, но 130 нарушений оставляют тень на клуб+ мало фанатов. Но достижения говорят все равно сами за себя)
    7. Милан (хоть в италии и гавнишко, но в ЛЧ в начале 2000х тупо одна из лучших команд)




    никого не забыл?

    (ответить)

  20. bmw-e34 01.08.2025 15:10 # bmw-e34
    Интересно чё за хата? Кули они там все собрались

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий





Поиск: