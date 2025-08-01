Новая форма "Ливерпуля" на сезон 2025/26 (ФОТО)
"Ливерпуль" представил свою новую домашнюю и выездную форму на сезон 2025/26.
Со следующего сезона, после 13 лет перерыва, "Ливерпуль" возвращается к сотрудничеству с компанией Adidas, контракт с которой рассчитан на 10 лет.
Это будет третий период сотрудничества "Ливерпуля" и Adidas после 1985-1996 и 2006-2012 годов.
Новая домашняя форма выполнена в традиционном для "Ливерпуля" красном цвете и, как говорится в официальном заявлении, "представляет собой ДНК клуба в ее чистейшем виде". Остальные детали футболки изготовлены в белом цвете.
В то же время для выездной формы за основу был взят белый кремовый цвет с черными и красными деталями. А птица на привычном для эмблемы клуба месте обрамлена щитом, дизайн которого вдохновлен формой Главной трибуны "Энфилда" с 1906 года.
01.08.2025 15:00
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В Польше освободили из сексуального рабства беларуса.
В четверг правоохранительные органы Польши провели операцию по освобождению мужчины из сексуального рабства. Как сообщает Onet.pl в 2022 году, в теплице по выращиванию голубики два гражданина Польши и один литовец привезли мигранта из Беларуси якобы для работы в теплице. По приезду у него отобрали паспорт, мобильный телефон и закрыли в подвале. Всё это время до 2025 года, беларуса использовали сексуально и всячески издевались. Узнать про заложника получилось случайно - курьер по доставке еды увидел в окне подвального помещения голого человека привязанного к столу и сообщил полиции координаты теплицы.
В ходе спасательной операции удалось задержать всех причастных и освободить мигранта. Сейчас он находится в больнице и проходит лечение. Задержанным преступникам грозит срок до 18 лет.
Наркот, как попа? Зашили очече? :)
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Хорошая форма, но баланс все равно был пизже
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Красная форма херово выглядит имхо, выезд - норм, Алиссон всегда на стиле.
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вопрос на засыпку
гарнача щас оч дешевая, 30-40 лямов его отпустят.
Окей челси там плюс минус только гитенс
но у мя вопрос че арсенал даже не пытается...он же лучше мартинели, разве нет?
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почему так?
Польша рассматривает возможность временно выйти из шенгенского соглашения в части безвизового режима для граждан ряда государств. Об этом заявил премьер Дональд Туск в эфире TVN24. Он уточнил, что речь идет о «точечном механизме» на фоне расследования поджогов, совершенных гражданином Колумбии по заданию, как утверждают польские власти, российской разведки.
По данным МВД, под ограничения могут попасть граждане Грузии, Армении, Венесуэлы и Колумбии.
Премьер отдельно сказал о «криминальной проблеме», связанной с гражданами Грузии: «Это ни в коем случае не национальная черта, но мы имеем дело с организованными преступными группами оттуда». Он добавил, что польские власти «уже проводили депортации» и «не станут колебаться» и впредь.
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Амар и лысый очкарик реально в одно время заходят. В стороне только жертва ооо КАСПИЙТЕПЛОСЕРВИСА.
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пропала фелиса, пропал и его обоссаный фейк в одночасье.
совпадение?
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Почему когда пишешь правду про футбольный клуб Ливерпуль на ФАПЛЕ, тут начинает сразу вонять горелой шерстью?
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Как всегда сок ЖЫР, в таком можно и на свадьбу придти, и на забивчик, и в ресторан, и все будешь выглядить на стиле, на дрипе. честно не ожидал от адика такого стиля
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Самая крутая и самая красивая форма в апл братишки
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почему жота не презентует?
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эх ещебы Carlsberg!
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Ноттингем Форест
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отдайте им Дарвина в Касл )
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Стандартный адидас, как у всех. Выездная поинтереснее. Могли бы для первого контрактного года и что-то особенное сделать. Тем не менее рад, что ушли от найка, а то там говнище пошло конкретное последнее время.
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Как всегда убого...
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Что за имбецилы на фотках?
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Ньюкасл отверг жалкое предложение от ЛФК - 100млн фунтов.
Или 150, или же идите... сказано в ответ.
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вот элита 21 века среди всех клубов европы
1 Реал ( слишком много лчшек)
2 Челси (сорян ну грандслем тупо не бьется, это козырная карта, выиграть все это не хухры мухры)
3 МЮ ( МЮ фергосюна ебейшие достижения)
4 Барса (тут думаю все ясно, тем более это эра лучшего игрока всех времен и народов, который тащил барсу к великим свершениям)
5 Бавария (были и спады, даже в чемпионатах, позорные всосы, но на дистанции показали себя в ЛЧ круто)
6. Ман Сити ( хоть и выиграли много АПЛок, но 130 нарушений оставляют тень на клуб+ мало фанатов. Но достижения говорят все равно сами за себя)
7. Милан (хоть в италии и гавнишко, но в ЛЧ в начале 2000х тупо одна из лучших команд)
никого не забыл?
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Интересно чё за хата? Кули они там все собрались
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