Новая форма "Ливерпуля" на сезон 2025/26 (ФОТО)

"Ливерпуль" представил свою новую домашнюю и выездную форму на сезон 2025/26.

Со следующего сезона, после 13 лет перерыва, "Ливерпуль" возвращается к сотрудничеству с компанией Adidas, контракт с которой рассчитан на 10 лет.



Это будет третий период сотрудничества "Ливерпуля" и Adidas после 1985-1996 и 2006-2012 годов.



Новая домашняя форма выполнена в традиционном для "Ливерпуля" красном цвете и, как говорится в официальном заявлении, "представляет собой ДНК клуба в ее чистейшем виде". Остальные детали футболки изготовлены в белом цвете.



В то же время для выездной формы за основу был взят белый кремовый цвет с черными и красными деталями. А птица на привычном для эмблемы клуба месте обрамлена щитом, дизайн которого вдохновлен формой Главной трибуны "Энфилда" с 1906 года.



























































