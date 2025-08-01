МЮ изучает возможность покупки Доннаруммы

"Манчестер Юнайтед" изучает возможность приобретения голкипера французского ПСЖ Джанлуиджи Доннаруммы.

Доннарумма уже вступил в заключительный год по своему действующему контракту, ранее отклонив несколько предложений ПСЖ о новой сделке.



Сейчас ПСЖ завершает приобретение Люки Шевалье из "Лилля", что не станет гарантией ухода Доннаруммы, однако "Юнайтед" видит в этом возможность заполучить классного голкипера.



Sky Sports подтверждает, что "Юнайтед" заинтересован в приглашении Доннаруммы, чей приход поставил бы под вопрос будущее первого номера "красных дьяволов" Андре Онана.



Со старта сезона 2023/24 Онана совершил восемь результативных ошибок — больше любого другого голкипера в Премьер-Лиге. Вдобавок сейчас Андре травмирован, а посреди новой кампании ему придется уехать на Кубок Африки.