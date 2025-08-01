"Сандерленд" купил Робина Руфса

Новичок Премьер-Лиги "Сандерленд" совершил свое очередное приобретение этим летом, подписав голкипера голландского НЕКа Робина Руфса за 11.5 млн. фунтов.

Руфс заключил с "Сандерлендом" контракт до 2030 года и, как ожидается, будет первым номером "черных котов" в предстоящем сезоне.



22-летний голландец очень уверенно провел сезон 2024/25, оформив 10 "клин-шитов" в 32 матчах Эредивизии за НЕК.



Своей игрок Руфс помог НЕКу занять восьмое место и квалифицироваться в Лигу Конференций. А ранее этим летом Робин достиг с молодежной сборной Голландии полуфинальной стадии Чемпионата Европы U-21.