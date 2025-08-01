"Тоттенхэм" отправил Мура в "Рейнджерс"

"Тоттенхэм" отправил своего вингера Майки Мура в аренду в шотландский "Рейнджерс".

Мур проведет в Глазго сезон 2025/26, но "Рейнджерс" не получил опции или обязательства по выкупу, потому что "Тоттенхэм" возлагает большие надежды на Майки в долгосрочной перспективе.



В мае 2024 Мур стал самым молодым игроком, когда-либо сыгравшим за "Тоттенхэм" в Премьер-Лиге. А пять месяцев спустя Майки стал самым молодым игроком, выходившим в старте на матч Премьер-Лиги.



Добавим, в прошлом сезоне Премьер-Лиги 19-летний англичанин сыграл 10 матчей, включая три появления в старте.



