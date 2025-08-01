"Тоттенхэм" отправил Мура в "Рейнджерс"
"Тоттенхэм" отправил своего вингера Майки Мура в аренду в шотландский "Рейнджерс".
Мур проведет в Глазго сезон 2025/26, но "Рейнджерс" не получил опции или обязательства по выкупу, потому что "Тоттенхэм" возлагает большие надежды на Майки в долгосрочной перспективе.
В мае 2024 Мур стал самым молодым игроком, когда-либо сыгравшим за "Тоттенхэм" в Премьер-Лиге. А пять месяцев спустя Майки стал самым молодым игроком, выходившим в старте на матч Премьер-Лиги.
Добавим, в прошлом сезоне Премьер-Лиги 19-летний англичанин сыграл 10 матчей, включая три появления в старте.
01.08.2025 12:00
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