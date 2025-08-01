Хейлунд может войти в сделку по приобретению МЮ Шешко

Немецкий "РБ Лейпциг" проявил встречный интерес к Расмусу Хейлунду в процессе обсуждения перехода своего нападающего Беньямина Шешко в "Манчестер Юнайтед".

На днях стало известно, что "Юнайтед" отбросил вариант с Олли Уоткинсом из "Астон Виллы" и сосредоточил все свои усилия на Шешко.



Делегация "Юнайтед" уже посетила Германию и провела встречу с коллегами из "РБ Лейпциг", и в данный момент Шешко котирует "красных дьяволов" выше, нежели "Ньюкасл", который тоже заинтересован в приглашении Беньямина.



Как сообщает The Athletic, приобретение Шешко увеличит вероятность ухода Хейлунда из "Юнайтед" этим летом. Более того, Расмус может стать разменной монетой в сделке по Беньямину.



"РБ Лейпциг" называется одним из клубов, проявивших интерес к Хейлунду, но со стороны "Юнайтед" потребуется доплата, чтобы обмен нападающими состоялся.