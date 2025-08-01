Мойес заявил, что "Эвертон" не готов к новому сезону

Главный тренер "Эвертона" Дэвид Мойес заявил, что его команда не готова начать новый сезон Премьер-Лиги.

Этим летом "Эвертон" попрощался с рядом важных игроков, но в плане приобретений подписал лишь Карлоса Алькараса, Тьерно Барри, Марка Траверса и Адама Азну.



Мойес по-прежнему испытывает острый дефицит игроков, о чем Дэвид сообщил после поражения 2:1 от "Вест Хэма" в Чикаго.



"Мы не готовы, чтобы выступать в этом соревновании на достаточно хорошем уровне. Мы не готовы начать сезон Премьер-Лиги".



"Я слишком не переживаю из-за результатов предсезонных матчей, потому что у меня нет игроков, которые мне нужны и которых я хочу. И мы знали это с самого начала, еще до турне. Поэтому у нас не было ожиданий, что мы приедем сюда и будем побеждать".



"Думаю, наша атакующая игра в данный момент очень слаба. Думаю, мы не создаем достаточно моментов. Думаю, наша игра в этой зоне значительно хуже, чем положено", — цитирует Мойеса Sky Sports.