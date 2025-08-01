Люк Шоу нацелен на победу в Премьер-Лиге

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу заявил, что его команда ставит перед собой цель выиграть Премьер-Лигу в новом сезоне.

Сезон 2024/25 "Юнайтед" завершил только на 15-й позиции в Премьер-Лиге, набрав ровно вдвое меньше очков, чем завоевавший титул "Ливерпуль".



В данный момент Шоу впервые за долгое время здоров и полноценно тренируется, и это воодушевляет Люка в преддверии нового сезона.



"Хуже, чем в прошлом сезоне, и быть не может. Я был так подавлен в прошлом сезоне, поэтому я рассчитываю на любое другое. Я чувствую себя хорошо, особенно в этот предсезонный период".



"Конечно, у меня не было предсезонной подготовки в прошлом году, поэтому возможность просто быть в форме, тренироваться с командой и получать минуты пойдет мне на пользу".



"Я наслаждаюсь этим. А что касается целей, то я думаю, нашей целью должна быть победа в Премьер-Лиге".



"Знаю, люди будут сомневаться в моих словах после прошлого сезона, но так положено. Так думаю не только я. Уверен, вся команда, если вы спросите их, ставит перед собой ту же цель".



"И даже тренер, хотя он, уверен, не скажет этого перед прессой. Все мы обладаем одинаковыми верой и амбициями. Как я уже сказал, у нас есть настоящее ощущение семьи, и все мы стремимся к одному", — цитирует Шоу Sky Sports.