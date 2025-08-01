ПСЖ близок к покупке Забарного
Французский ПСЖ находится на пороге приобретения защитника "Борнмута" Ильи Забарного.
Сам Забарный договорился с ПСЖ еще в мае, согласовав условия пятилетнего контракта с чемпионами Лиги 1.
Переговоры ПСЖ с "Борнмутом" о компенсации за Забарного изрядно затянулись, однако в последнее время процесс значительно ускорился, и сейчас двум клубам остается согласовать лишь небольшие детали, сообщает Sky Sports.
22-летний украинец, которого также сватали в "Тоттенхэм", станет еще одной большой потерей команды Андони Ираолы этим летом после Дина Хейсена и Милоша Керкеза.
01.08.2025 08:00
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