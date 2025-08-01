ПСЖ близок к покупке Забарного

Французский ПСЖ находится на пороге приобретения защитника "Борнмута" Ильи Забарного.

Сам Забарный договорился с ПСЖ еще в мае, согласовав условия пятилетнего контракта с чемпионами Лиги 1.



Переговоры ПСЖ с "Борнмутом" о компенсации за Забарного изрядно затянулись, однако в последнее время процесс значительно ускорился, и сейчас двум клубам остается согласовать лишь небольшие детали, сообщает Sky Sports.



22-летний украинец, которого также сватали в "Тоттенхэм", станет еще одной большой потерей команды Андони Ираолы этим летом после Дина Хейсена и Милоша Керкеза.