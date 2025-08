Светская хроника за пятницу

"Ливерпуль" не будет переплачивать за Марка Гехи. Джейдон Санчо готов отказаться от половины зарплаты. Лукас Пакета может потребовать компенсацию от FA. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за пятницу.

"Ливерпуль" не собирается платить более 40 миллионов фунтов за капитана "Кристал Пэлас" Марка Гехи. (Daily Mirror)



"Манчестер Юнайтед" заинтересован в голкипере ПСЖ Джанлуиджи Доннарумме. (Sky Sports)



Вингер "Юнайтед" Джейдон Санчо готов пойти на 50-процентное понижение зарплаты ради возвращения в дортмундскую "Боруссию". (Bild)



"Челси" собирается сделать предложение о покупке Алехандро Гарначо, и "синие" не переживают насчет характера аргентинского вингера. (The Telegraph)



"Челси" следит за полузащитником "Брюгге" Ардоном Яшари, но тот предпочитает "Милан". (Sacha Tavoliei)



"Жирона" согласовала аренду защитника "Манчестер Сити" Витора Рейса. (Fabrizio Romano)



В аренду в "Жирону" также может отправиться вингер "Сити" Клаудио Эчеверри. (Fabrizio Romano)



"Тоттенхэм" возобновил интерес к нападающему ПСЖ Рандалю Коло-Муани. (The Times)



Полузащитник "Ювентуса" Дуглас Луис дал свое согласие на переход в "Ноттингем Форест". Два клуба обсуждают аренду с опцией или обязательством по выкупу. (Nicolo Schira)



"Вест Хэм" обратился насчет голкипера "Лестера" Мадса Хермансена. (Sky Sports)



"Рексем" предложил 2 млн. фунтов за 32-летнего защитника "Лестера" Конора Коуди. (Sky Sports)



"Лидс" сделал запрос насчет полузащитника "Лестера" Билаля Эль-Ханнуса. (Sky Sports)



Другое



Защитник "Сити" Нико О'Райли согласовал новый контракт со своим клубом. (Fabrizio Romano)



Защитники "Арсенала" Габриэль Магальяэс, Юрриен Тимбер и Риккардо Калафьори решат свои проблемы со здоровьем к старту нового сезона Премьер-Лиги. (ESPN)



Лукас Пакета может подать в суд на FA, которая испортила ему последние два года жизни, но так и не смогла доказать, что полузащитник "Вест Хэма" умышленно получил четыре желтые карточки в матчах Премьер-Лиги. (The Telegraph)



Игроки "Шеффилд Уэнсдей" отказались играть товарищеский матч против "Бернли", потому что клуб снов задержал выплату зарплаты. (The Independent)



Грабители наведались в особняк Харри Рэднаппа стоимостью 5 млн. фунтов и забрали ювелирные украшения супруги экс-наставника "Тоттенхэма". (The Sun)