Срок действия пункта в контракте Эзе о выкупе истекает в пятницу

Срок действия пункта в контракте вингера "Кристал Пэлас" Эберечи Эзе о выкупе истекает в пятницу.

Предполагается, что "Арсенал" уже установил контакт и с "Пэлас", и с самим Эзе. "Канониры" узнали, что Эберечи может быть выкуплен за 68 миллионов фунтов, включая гарантированную сумму в 60 млн. фунтов.



Ранее сообщалось, что активировать пункт о выкупе можно только до старта нового сезона Премьер-Лиги, однако talkSPORT удалось выяснить, что срок действия указанного пункт истекает уже в эту пятницу, в полночь.



Таким образом, у "Арсенала" есть сутки для того, чтобы оформить приобретение 27-летнего игрока сборной Англии по упрощенной схеме, но вероятность этого невысока.



Дело в том, что "Арсенал" изначально не планировал платить так много за Эзе, вдобавок сперва "канонирам" нужно продать ряд игроков, чтобы освободить место для Эберечи.