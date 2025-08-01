Срок действия пункта в контракте Эзе о выкупе истекает в пятницу

Эберечи Эзе Срок действия пункта в контракте вингера "Кристал Пэлас" Эберечи Эзе о выкупе истекает в пятницу.

Предполагается, что "Арсенал" уже установил контакт и с "Пэлас", и с самим Эзе. "Канониры" узнали, что Эберечи может быть выкуплен за 68 миллионов фунтов, включая гарантированную сумму в 60 млн. фунтов.

Ранее сообщалось, что активировать пункт о выкупе можно только до старта нового сезона Премьер-Лиги, однако talkSPORT удалось выяснить, что срок действия указанного пункт истекает уже в эту пятницу, в полночь.

Таким образом, у "Арсенала" есть сутки для того, чтобы оформить приобретение 27-летнего игрока сборной Англии по упрощенной схеме, но вероятность этого невысока.

Дело в том, что "Арсенал" изначально не планировал платить так много за Эзе, вдобавок сперва "канонирам" нужно продать ряд игроков, чтобы освободить место для Эберечи.




Метки Арсенал, Кристал Пэлас, Эзе

Автор mihajlo   

Дата 01.08.2025 00:05

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