"Эвертону" не удалось приобрести Диблинга за 27 млн. фунтов
"Саутгемптон" ответил отказом на предложение "Эвертона" в 27 миллионов фунтов о покупке вингера Тайлера Диблинга.
Игра 19-летнего Диблинга была одним из немногих ярких моментов в провальном для "Саутгемптона" сезоне 2024/25, по итогам которого "святые" заняли последнее место в Премьер-Лиге.
Еще по ходу прошлой кампании появилась информация, что "Саутгемптон" оценивает Диблинга в 100 млн. фунтов, но Sky Sports ожидает, что и 40 млн. фунтов будет достаточно для приобретения 19-летнего англичанина.
В данный момент "Эвертон" решает, будет ли улучшать свое предложение по Диблингу, который также вызывает интерес у "Челси", "Тоттенхэма", "Астон Виллы", "Вест Хэма", "Фулхэма" и "РБ Лейпциг".
31.07.2025 23:00
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