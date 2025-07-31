Хейлунд планирует остаться в "Юнайтед"

Нападающий Расмус Хейлунд заявил, что хочет остаться и сражаться за место в стартовом составе "Манчестер Юнайтед".

В прошлом сезоне, своем втором в "Юнайтед", Хейлунд забил лишь четыре гола в Премьер-Лиге, что заставило "красных дьяволов" активно заняться усилением атакующей линии.



"Юнайтед" все еще может приобрести форварда, тогда как Хейлунда связывают с возвращением в Серию А, однако 22-летний датчанин никуда не собирается.



"Пока мне ничего не говорили. Думаю, важнее всего для меня просто продолжать трудиться и сохранять концентрацию, а затем посмотрим".



"Думаю, мой план очень ясен. Он заключается в том, чтобы остаться и сражаться за свое место, что бы ни случилось", — цитирует Хейлунда The Athletic.