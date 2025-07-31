"Сити" подтвердил уход Бегиристайна

Чики Бегиристайн покинул "Манчестер Сити" после 13 лет работы в качестве спортивного директора.

"Сити" еще в октябре 2024 анонсировал уход Бегиристайна, вскоре подтвердив, что преемником Чики станет Угу Виана из "Спортинга".



Виана смог покинуть "Спортинг" пораньше, благодаря чему коротко поработал в паре с Бегиристайном, с которым они вместе представляли июньских новичков "Сити".



Но дальше Виана предстоит трудиться одному, потому что Бегиристайн исполнил свои обязательства перед "Сити" и теперь уходит на заслуженный отдых.



Бегиристайн трудился в "Сити" с 2012 года. При 60-летнем испанце "горожане" завоевали 21 трофей, включая семь титулов Премьер-Лиги и первую в истории клуба Лигу Чемпионов.



Именно Бегиристайн привел Хосепа Гвардиолу, которого он знал по совместной работе в "Барселоне", на должность главного тренера в 2016 году, и в целом сыграл ключевую роль в становлении "горожан" как элитного клуба в Англии и Европе.



"Сити" обещает отметить вклад Бегиристайна во время дерби против "Манчестер Юнайтед" 14 сентября. Чики будет специальным гостем на этом матче Премьер-Лиги.