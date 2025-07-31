"Сити" подтвердил уход Бегиристайна

Хосеп Гвардиола и Чики Бегиристайн Чики Бегиристайн покинул "Манчестер Сити" после 13 лет работы в качестве спортивного директора.

"Сити" еще в октябре 2024 анонсировал уход Бегиристайна, вскоре подтвердив, что преемником Чики станет Угу Виана из "Спортинга".

Виана смог покинуть "Спортинг" пораньше, благодаря чему коротко поработал в паре с Бегиристайном, с которым они вместе представляли июньских новичков "Сити".

Но дальше Виана предстоит трудиться одному, потому что Бегиристайн исполнил свои обязательства перед "Сити" и теперь уходит на заслуженный отдых.

Бегиристайн трудился в "Сити" с 2012 года. При 60-летнем испанце "горожане" завоевали 21 трофей, включая семь титулов Премьер-Лиги и первую в истории клуба Лигу Чемпионов.

Именно Бегиристайн привел Хосепа Гвардиолу, которого он знал по совместной работе в "Барселоне", на должность главного тренера в 2016 году, и в целом сыграл ключевую роль в становлении "горожан" как элитного клуба в Англии и Европе.

"Сити" обещает отметить вклад Бегиристайна во время дерби против "Манчестер Юнайтед" 14 сентября. Чики будет специальным гостем на этом матче Премьер-Лиги.




Метки Бегиристайн, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 31.07.2025 21:00

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  1. felix-the-cat 31.07.2025 21:38 # felix-the-cat
    Сити по пизде пошел
    Следующий Пеп

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  2. closer 31.07.2025 21:15 # closer
    Лига чемпионов стала мейнстримовым говном, раз голубая шерсть её брала

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