"Сандерленд" согласовал аренду Марка Гиу

Марк Гиу Новичок Премьер-Лиги "Сандерленд" договорился насчет аренды нападающего "Челси" Марка Гиу.

В прошлом сезоне Гиу отметился только тремя выходами на замену в рамках Премьер-Лиги. С тех пор "Челси" приобрел в нападение Жоао Педро и Лиама Делапа.

Чтобы Гиу мог продолжить развиваться, "Челси" принял решение отправить 19-летнего игрока за практикой в "Сандерленд".

Как сообщает Sky Sports, два клуба согласовали условия аренды Гиу в четверг утром, и теперь Марк направляется к "черным котам" на медобследование.

Гиу, который сыграл 41 минуту за "Челси" на клубном Чемпионате Мира, предстоит стать девятым приобретением "Сандерленда" этим летом.




Метки Гиу, Сандерленд, Челси

Автор mihajlo   

Дата 31.07.2025 20:00

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