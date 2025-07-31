"Сандерленд" согласовал аренду Марка Гиу

Новичок Премьер-Лиги "Сандерленд" договорился насчет аренды нападающего "Челси" Марка Гиу.

В прошлом сезоне Гиу отметился только тремя выходами на замену в рамках Премьер-Лиги. С тех пор "Челси" приобрел в нападение Жоао Педро и Лиама Делапа.



Чтобы Гиу мог продолжить развиваться, "Челси" принял решение отправить 19-летнего игрока за практикой в "Сандерленд".



Как сообщает Sky Sports, два клуба согласовали условия аренды Гиу в четверг утром, и теперь Марк направляется к "черным котам" на медобследование.



Гиу, который сыграл 41 минуту за "Челси" на клубном Чемпионате Мира, предстоит стать девятым приобретением "Сандерленда" этим летом.