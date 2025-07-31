Пакета оправдан по делу об умышленных "горчичниках"

Как и ожидалось, с полузащитника "Вест Хэма" были сняты обвинения насчет умышленного получения желтых карточек в матчах Премьер-Лиги.

Напомним, FA начала расследование в отношении Пакеты еще в августе 2023, что помешало Лукасу перейти в "Манчестер Сити".



В мае прошлого года Ассоциация официально обвинила Пакету в умышленном получении четырех "горчичников" для обогащения своего окружения в букмекерских конторах.



Дополнительно Пакете были предъявлены обвинения по двум пунктам за отказ в содействии расследованию.



Независимая комиссия еще в июне завершила рассмотрение этого дела и сейчас, наконец, огласила свой вердикт, постановив, что вина 27-летнего игрока сборной Бразилии насчет умышленных желтых карточек не была доказана.



Комиссия лишь согласилась с обвинениями насчет отказа Пакеты содействовать расследованию, и соответствующие санкции в отношении Лукаса будут определены в ближайшее время, сообщает BBC.



Добавим, FA настаивала на пожизненной дисквалификации Пакеты, но Лукас всегда отрицал свою вину.