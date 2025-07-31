"Страсбур" арендовал Кенди Паеса у "Челси"

"Челси" объявил о переходе своего полузащитника Кендри Паеса во французский "Страсбур" на правах аренды.

"Челси" согласовал покупку Паеса у "Индепендьенте дель Валье" за 17.3 млн. фунтов еще два года назад, но Кендри остался в эквадорском клубе до своего 18-летия.



18 лет Паесу исполнилось в мае, после чего Кенди прибыл в "Челси", чтобы быть отправленным в родственный для "синих" "Страсбур", где юниор будет набираться опыта.



Добавим, Паес дебютировал за "Индепендьенте дель Валье" в феврале 2023, с тех пор сыграв 70 матчей за первую команду.



Также на счету Паеса уже 18 матчей за сборную Эквадора.