"Страсбур" арендовал Кенди Паеса у "Челси"

Кендри Паес "Челси" объявил о переходе своего полузащитника Кендри Паеса во французский "Страсбур" на правах аренды.

"Челси" согласовал покупку Паеса у "Индепендьенте дель Валье" за 17.3 млн. фунтов еще два года назад, но Кендри остался в эквадорском клубе до своего 18-летия.

18 лет Паесу исполнилось в мае, после чего Кенди прибыл в "Челси", чтобы быть отправленным в родственный для "синих" "Страсбур", где юниор будет набираться опыта.

Добавим, Паес дебютировал за "Индепендьенте дель Валье" в феврале 2023, с тех пор сыграв 70 матчей за первую команду.

Также на счету Паеса уже 18 матчей за сборную Эквадора.




Метки аренда, Паес, Страсбур, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 31.07.2025 17:00

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