"Форест" приобрел Дана Ндойе

"Ноттингем Форест" объявил о приобретении вингера итальянской "Болоньи" Дана Ндойе.

Ндойе, чей трансфер оценивается в 34 миллиона фунтов, заключил с "Форест" контракт до 2030 года.



Как сообщает Sky Sports, в борьбе за Ндойе "Форест" опередил "Наполи" — Премьер-Лига была приоритетом для 24-летнего игрока сборной Швейцарии.



Ндойе выступал за "Болонью" после своего перехода из "Базеля" летом 2023. В прошлом сезоне Серии А Дан забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи в 30 матчах.



Покупка Ндойе поможет команде Нуну Эшпириту Санту справиться с потерей Энтони Эланги, который был продан в "Ньюкасл" за 55 млн. фунтов.