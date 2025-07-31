Нападающий Йоан Висса вернулся к тренировкам с "Брентфордом", но по-прежнему хочет уйти из клуба.

В прошлый вторник Висса покинул тренировочный сбор "Брентфорда" в Португалии и вернулся домой, пригрозив, что больше никогда не сыграет за "пчел".



Этим Висса отреагировал на решение "Брентфорда" отклонить предложение "Ньюкасла" в 25 миллионов фунтов о покупке 28-летнего игрока сборной ДР Конго.



По информации Evening Standard, по возвращении в Лондон Висса переговорил со спортивным директором "Брентфорда" Филом Джайлсом и получил гарантии того, что сможет уйти этим летом.



Обуздав ярость Висса, "Брентфорд" убедил Йоана в среду приступить к тренировкам с остальной командой, которая днем ранее прилетела из Португалии.



"Ньюкасл" с высокой вероятностью предпримет новую попытку заполучить Висса, если проиграет борьбу "Манчестер Юнайтед" за Беньямина Шешко из "РБ Лейпциг".