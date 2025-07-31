Аморим не дает никаких гарантий Хейлунду

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим похвалил Расмуса Хейлунда, но одновременно отказался предоставить какие-либо гарантии насчет будущего датского нападающего.

Этим утром 22-летний Хейлунд своим голом помог "Юнайтед" разгромить "Борнмут" со счетом 4:1 в Чикаго.



После этого предсезонного матча Аморим отметил прогресс Хейлунда. Однако в данный момент "Юнайтед" работает над приобретением Беньямина Шешко из "РБ Лейпциг", поэтому Рубен не дает никаких гарантий Расмусу.



"Я по-настоящему доволен Расмусом, но я не знаю, что произойдет до конца трансферного она. Важная вещь насчет Расмуса в том, что он забивает голы. Он действительно хорошо связывает игру команды. Он прибавляет. Повторюсь, я не знаю, что произойдет до закрытия окна. В прошлом сезоне мы много страдали из-за дефицита голов", — цитирует Аморима The Guardian.