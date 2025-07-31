Исак тренируется на базе "Реал Сосьедад"

Александер Исак Нападающий "Ньюкасла" Александер Исак приступил к тренировкам на базе своего бывшего клуба "Реал Сосьедад".

Напомним, Исак не поехал с "Ньюкаслом" в предсезонное турне по Азии, что "сороки" объяснили небольшой травмой бедра у Александера.

Сразу же появились слухи, что никакой травмы у Исака нет, и Александер просто хочет уйти из "Ньюкасла".

По информации Sky Sports, Исак действительно выразил желание рассмотреть варианты на стороне и уже находится в контакте с "Ливерпулем". Александер даже отказался тренироваться на базе "Ньюкасла" и улетел в Испанию.

25-летний швед использует инфраструктуру "Реал Сосьедад", тренируясь индивидуально.

Если "Ньюкасл" продаст Исака, то "Реал Сосьедад" будет положена доля в 10 процентов от суммы свыше 70 миллионов евро (60.5 млн. фунтов).




Метки Исак, Ньюкасл, Реал Сосьедад

Автор mihajlo   

Дата 31.07.2025 13:00

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  1. quavo 31.07.2025 14:03 # quavo
    Хз, я бы его сгноил в резерве

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  2. ivan-tns 31.07.2025 13:52 # ivan-tns
    Ливер может себе его позволить с учетом оху.вших трат этим летом?

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  3. chelsea762 31.07.2025 13:23 # chelsea762
    Чую никуда этот черныш не перейдёт.Останется в Нюкасле чернявый и будут гнобить его в молодёжке.Оборзевший штутцер.

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  4. closer 31.07.2025 13:16 # closer
    ниггер читал, когда подписывал контракт?

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