Исак тренируется на базе "Реал Сосьедад"

Нападающий "Ньюкасла" Александер Исак приступил к тренировкам на базе своего бывшего клуба "Реал Сосьедад".

Напомним, Исак не поехал с "Ньюкаслом" в предсезонное турне по Азии, что "сороки" объяснили небольшой травмой бедра у Александера.



Сразу же появились слухи, что никакой травмы у Исака нет, и Александер просто хочет уйти из "Ньюкасла".



По информации Sky Sports, Исак действительно выразил желание рассмотреть варианты на стороне и уже находится в контакте с "Ливерпулем". Александер даже отказался тренироваться на базе "Ньюкасла" и улетел в Испанию.



25-летний швед использует инфраструктуру "Реал Сосьедад", тренируясь индивидуально.



Если "Ньюкасл" продаст Исака, то "Реал Сосьедад" будет положена доля в 10 процентов от суммы свыше 70 миллионов евро (60.5 млн. фунтов).