Исак тренируется на базе "Реал Сосьедад"
Нападающий "Ньюкасла" Александер Исак приступил к тренировкам на базе своего бывшего клуба "Реал Сосьедад".
Напомним, Исак не поехал с "Ньюкаслом" в предсезонное турне по Азии, что "сороки" объяснили небольшой травмой бедра у Александера.
Сразу же появились слухи, что никакой травмы у Исака нет, и Александер просто хочет уйти из "Ньюкасла".
По информации Sky Sports, Исак действительно выразил желание рассмотреть варианты на стороне и уже находится в контакте с "Ливерпулем". Александер даже отказался тренироваться на базе "Ньюкасла" и улетел в Испанию.
25-летний швед использует инфраструктуру "Реал Сосьедад", тренируясь индивидуально.
Если "Ньюкасл" продаст Исака, то "Реал Сосьедад" будет положена доля в 10 процентов от суммы свыше 70 миллионов евро (60.5 млн. фунтов).
31.07.2025 13:00
Просмотров: 909
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Хз, я бы его сгноил в резерве
(ответить)
Ливер может себе его позволить с учетом оху.вших трат этим летом?
(ответить)
Чую никуда этот черныш не перейдёт.Останется в Нюкасле чернявый и будут гнобить его в молодёжке.Оборзевший штутцер.
(ответить)
ниггер читал, когда подписывал контракт?
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий