Гарначо предпочитает "Челси"
Вингер "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо решил, что больше всего хочет перейти в "Челси".
Эти летом Гарначо тренируется отдельно от "Юнайтед", не поехав с командой Рубена Аморима в предсезонное турне по Соединенным Штатам.
Гарначо активно ищет новое пристанище, но при этом хочет остаться в Премьер-Лиге, и Daily Mirror утверждает, что "Челси" является наиболее предпочтительным направлением для 21-летнего аргентинца.
Сообщается, что "Челси" уже обозначил свой интерес к Гарначо, но не спешит выкладывать 40 миллионов фунтов, в которые "Юнайтед" оценивает Алехандро.
31.07.2025 12:00
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Последние комментарии:
вместо феликса
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чечелинчик
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созданы друг для друга
мусорка должна идти в помойку
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Доя члегси 70
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Ну значит оформят и его тоже. Только нафиг он нужен был, не понятно.
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