Гарначо предпочитает "Челси"

Вингер "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо решил, что больше всего хочет перейти в "Челси".

Эти летом Гарначо тренируется отдельно от "Юнайтед", не поехав с командой Рубена Аморима в предсезонное турне по Соединенным Штатам.



Гарначо активно ищет новое пристанище, но при этом хочет остаться в Премьер-Лиге, и Daily Mirror утверждает, что "Челси" является наиболее предпочтительным направлением для 21-летнего аргентинца.



Сообщается, что "Челси" уже обозначил свой интерес к Гарначо, но не спешит выкладывать 40 миллионов фунтов, в которые "Юнайтед" оценивает Алехандро.