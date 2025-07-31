Гарначо предпочитает "Челси"

Алехандро Гарначо Вингер "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо решил, что больше всего хочет перейти в "Челси".

Эти летом Гарначо тренируется отдельно от "Юнайтед", не поехав с командой Рубена Аморима в предсезонное турне по Соединенным Штатам.

Гарначо активно ищет новое пристанище, но при этом хочет остаться в Премьер-Лиге, и Daily Mirror утверждает, что "Челси" является наиболее предпочтительным направлением для 21-летнего аргентинца.

Сообщается, что "Челси" уже обозначил свой интерес к Гарначо, но не спешит выкладывать 40 миллионов фунтов, в которые "Юнайтед" оценивает Алехандро.




Метки Гарначо, Манчестер Юнайтед, Челси

Автор mihajlo   

Дата 31.07.2025 12:00

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  1. makeewadim 31.07.2025 12:34 # makeewadim
    вместо феликса

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  2. kukuruzko 31.07.2025 12:06 # kukuruzko
    чечелинчик

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  3. arsenverim 31.07.2025 12:04 # arsenverim
    созданы друг для друга
    мусорка должна идти в помойку

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  4. quavo 31.07.2025 12:02 # quavo
    Доя члегси 70

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  5. chelsea88 31.07.2025 12:02 # chelsea88
    Ну значит оформят и его тоже. Только нафиг он нужен был, не понятно.

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