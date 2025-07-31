"Юнайтед" отправил делегацию в Германию за Шешко

"Манчестер Юнайтед" отправил свою делегацию в Германию на переговоры о приобретении нападающего "РБ Лейпциг" Беньямина Шешко.

Ранее рассмотрев варианты с Николасом Джексоном из "Челси" и Олли Уоткинсом из "Астон Виллы", в итоге "Юнайтед" решил сосредоточиться на Шешко как на основном варианте по укреплению позиции форварда.



На приобретении Шешко настаивает директор "Юнайтед" по рекрутингу Кристофер Вивель, но в Лейпциг на днях отправился Мэтт Харгривз, который отвечает у "красных дьяволов" за переговоры по игрокам, сообщает talkSPORT.



"Юнайтед" находится в постоянном контакте как с "РБ Лейпциг", так и самим Шешко, и в данный момент Беньямин предпочитает "дьяволов", нежели "Ньюкасл", который также заинтересован в приглашении 22-летнего словенца.



The Athletic добавляет, что "РБ Лейпциг" хочет за Шешко 75 миллионов евро (65 млн. фунтов), а также долю от последующей перепродажи игрока.