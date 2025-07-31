Шоу считает, что Аморим избавился от "негативной и токсичной" атмосферы в МЮ
Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу считает, что главному тренеру Рубену Амориму удалось избавиться от "негативной и токсичной" атмосферы в клубе.
Аморим возглавил "Юнайтед" в ноябре и прошлый сезон завершил только на 15-м месте в Премьер-Лиге, заодно проиграв Лигу Европы.
Однако Шоу чувствует, что трудности последних месяцев стоили того, и постепенно Аморим исправляет атмосферу в "Юнайтед".
"Было не так сложно увидеть со стороны, каково это. На протяжении последних лет атмосфера здесь была крайне негативной. Обстановка здесь может быть довольно токсичной, совершенно не здоровой".
"Больше в этом коллективе нет отстающих. Думаю, настрой Рубена, его требования показывают, что он правильный человек. Он крайне строг с командой. Нет такой детали, которой бы он не коснулся. Каждый должен ставить команду прежде всего, и он дал очень ясно это понять".
"Он требует 100-процентной отдачи. Он не готов довольствоваться меньшим. Если кто-нибудь выкладывается на 85-90 процентов, ему этого недостаточно. Особенно в этом году — если ты не будешь делать правильные вещи, ты не будешь играть".
"Он не знает жалости. Думаю, вы видели, как он поступил с различными игроками в последние восемь месяцев. Ему все равно, что это за игрок. Он поступает так, как хочет, и это правильно".
"Тренер должен принимать решения, и в конце концов именно он является тем, чья работа всегда под угрозой. Он хочет делать ровно то, что хочет, потому что именно ему за это отвечать".
"Мы, игроки, должны исполнять это. И мы всецело поддерживаем то, что он делает. Мы всецело поддерживаем его, его идеи и то, что он хочет сделать с командой".
"Рубен хочет делать вещи по-своему и наложить свой отпечаток на клуб. Думаю, это единственный возможный путь, особенно в "Манчестер Юнайтед".
"Нам нужна здоровая обстановка, позитивная обстановка, с хорошей энергией и радостью. Думаю, когда все это имеется, вы чувствует себя свободными и лучше выражаете себя на поле".
"Наши дела идут в гору, и я чувствую, что дух команды крепнет, особенно в этот предсезонный период. За мое время здесь это, наверное, самый сплоченный коллектив. Здесь действительно хорошая атмосфера и крайне позитивная. Надеюсь, так будет и дальше", — цитирует Шоу Daily Mail.
31.07.2025 09:00
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